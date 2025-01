Neue Welle von US-ETFs verspricht Milliarden und Innovationen!

65 Milliarden US-Dollar in einem Jahr: Bitcoin-ETFs setzen Maßstäbe

Was als mutiges Experiment begann, hat sich als einer der größten Erfolge der ETF-Geschichte erwiesen. BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) verzeichnete innerhalb eines Jahres Mittelzuflüsse von über 65 Milliarden US-Dollar, was den Bitcoin-Preis von 43.000 US-Dollar auf über 100.000 US-Dollar katapultierte. Mit diesem Erfolg hat sich BlackRock nicht nur an die Spitze der Krypto-Investments gesetzt, sondern auch den gesamten Markt revolutioniert.

"Das ist mehr als nur ein Meilenstein – es ist der Beginn einer neuen Ära für digitale Assets", sagte Joe McCann, CEO von Asymmetric, einem digitalen Hedgefonds mit Sitz in Miami.

Trump und Krypto: Ein politischer Rückenwind

Ein entscheidender Katalysator für den Krypto-Hype ist die bevorstehende Amtseinführung von Donald Trump, der sich in seiner Wahlkampagne als "Krypto-Präsident" bezeichnete. Seine Ankündigung, die Regulierung zu lockern und Innovationen zu fördern, hat einen regelrechten Ansturm von ETF-Anträgen bei der US-Börsenaufsicht SEC ausgelöst.

Paul Atkins, Trumps designierter SEC-Vorsitzender und ein bekennender Befürworter digitaler Vermögenswerte, wird voraussichtlich eine freundlichere Haltung gegenüber der Branche einnehmen als sein Vorgänger Gary Gensler. Laut SEC-Dokumenten liegen bereits mindestens 16 Anträge für ETFs vor, die exotischere Kryptowährungen wie Solana (SOL) oder Ripple (XRP) abbilden sollen.

Die nächste Welle: Multi-Asset-Produkte und Derivate

Der Fokus der Branche verschiebt sich jedoch zunehmend von einzelnen Coins hin zu innovativen Multi-Asset-ETFs und Derivaten. Unternehmen wie Calamos Investments und First Trust planen Produkte, die durch Optionen abgesichert sind, um Investoren vor möglichen Verlusten zu schützen. Diese Fonds könnten ab dem 22. Januar 2025 auf den Markt kommen.

"Wir befinden uns erst am Anfang eines regelrechten Produktfeuerwerks", sagte Federico Brokate, UibitS-Chef des digitalen Vermögensverwalters 21Shares.

Zu den weiteren geplanten Innovationen gehören ETFs, die Bitcoin mit traditionellen Assets wie Gold kombinieren, sowie hybride Produkte, die mehrere Kryptowährungen in einem Korb bündeln.

Die Schattenseite: Risiken und Unsicherheiten

Trotz des Hypes bleiben Risiken bestehen. Während Bitcoin-ETFs im Jahr 2024 durch die Decke gingen, haben Ethereum-basierte Produkte bisher nur 12,8 Milliarden US-Dollar angezogen – ein Bruchteil dessen, was erwartet wurde. Noch unsicherer ist das Potenzial weniger etablierter Coins wie Litecoin oder HBAR, für die es noch keine ausgereifte Futures-Marktstruktur gibt.

"Das Potenzial ist riesig, aber bei exotischeren Coins fehlt oft die Tiefe und Stabilität, die wir bei Bitcoin oder Ethereum sehen", sagte Todd Sohn, Analyst bei Strategas.

Ein weiteres Fragezeichen bleibt die regulatorische Unsicherheit: Während Bitcoin und Ethereum mittlerweile weitgehend akzeptiert sind, ist die Einstufung anderer Kryptowährungen als Wertpapiere oder Rohstoffe weiterhin umstritten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

