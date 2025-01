Warburg Research senkt Ziel für Bechtle auf 45 Euro - 'Buy'

Aehrensache schrieb 16.12.24, 20:55

Bechtle ist nun zweifelsohne ein sehr seriös und solide geführtes Unternehmen. In meinen Augen auch ohne wesentliche strukturelle Schwächen, aber aktuell halt abhängig von den unternehmensseitig nicht beinflussbaren politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, und zwar insbesondere von den Turbulenzen in den beiden Kernmärkten Deutschland und Frankreich; schon jetzt sind offene Haushaltsfragen aufgrund nicht handlungsfähiger Regierungen bis Mitte 25 absehbar. Eine stabile Nachfrage, insbesondere durch öffentliche Auftraggeber sehe ich eher nicht.

Bechtle geht ja bekanntlich nach der Ergebnisentwicklung im bisherigen Jahresverlauf bis Q3 nicht mehr vom Erreichen der bereits angepassten Prognose aus (Geschäftsvolumen, Umsatz, EBT und EBT-Marge auf Vorjahresniveau), gleichwohl jedoch von einer Verbesserung der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2024.

Meiner Meinung nach kann dies nur bedeuten, dass man in Neckarsulm nach wie vor den üblichen Saisoneffekt unterstellt. Geht man optimistisch von einem 29%igen Q4-Ergebnisanteil aus, liefe dies auf rd. 1,95 € je Aktie für 2024 hinaus. Vielleicht erklärt dies ja in etwa auch das aktuelle Kursniveau. Möglicherweise mit Blick auf die Leerverkäufer der großen Hedgefonds aber auch nicht, die aktuell erhebliche Netto-Leerverkaufspositionen, d.h. rund 2,5 Mio. Bechtle-Aktien halten. Schon bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Analysten tendenziell eher positiv gestimmt sind. Eine Ausnahme ist allerdings die (Schock-) Studie von Barclays Capital Mitte 24, deren Aktualisierung bislang ausgeblieben ist.

Wer nun trotz der eingetrübten Konjunktur für Bechtle bereits wieder Licht am Ende des Tunnels sieht und im Übrigen von durchdachten und rationalen Energiekonzepten für künftige Bechtle-Rechenzentren ausgeht, der sollte natürlich die Kaufgelegenheit nutzen. Ansonsten ist Geduld angesagt. Wie sagte doch schon der Mathematiker S. Homer: „Aus eintausend Dollar zu 8 Prozent pro Jahr verzinst werden 43 Quadrillionen Dollar in 400 Jahren,

aber die ersten 100 Jahre sind die schwierigsten.“