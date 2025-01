Gerald Hüsch: Synchronisierte Führung für Transformationserfolg

© 2025 Gerald Hüsch



Technologie verändert die Spielregeln – auch in der Finanzbranche. Blockchain, digitale Währungen und Künstliche Intelligenz stellen bewährte Geschäftsmodelle auf den Prüfstand, während strengere regulatorische Vorgaben und innovative Wettbewerber zusätzlichen Druck erzeugen. Doch die wahre Herausforderung reicht tiefer: Sie liegt in den internen Strukturen und Prozessen der Unternehmen selbst.

Fehlende Abstimmung in der Geschäftsleitung, isolierte Abteilungen und ineffiziente Entscheidungswege gefährden Transformationsprojekte. Die Konsequenzen sind gravierend: verpasste Chancen, steigende Kosten und eine zunehmende Orientierungslosigkeit – ein gefährlicher Zustand in einer Branche, die sich schneller denn je verändert.



Der größte Stolperstein: Kommunikationslücken und Silodenken



Viele Unternehmen scheitern nicht an den Herausforderungen externer Marktbedingungen, sondern an hausgemachten Barrieren. Strategische Entscheidungen, die auf Führungsebene getroffen werden, erreichen die operativen Bereiche oft nur unvollständig oder in verzerrter Form. Dadurch entsteht ein Bruch in der Kommunikation, der die Umsetzung wichtiger Projekte erheblich behindert. Gleichzeitig arbeiten Abteilungen häufig isoliert voneinander. Statt sich auf gemeinsame Ziele zu synchronisieren, verfolgen sie eigene Interessen und Prioritäten. Diese Dynamik erschwert nicht nur die Zusammenarbeit, sondern bremst auch den Fortschritt in wesentlichen Bereichen.



Die Auswirkungen des Silodenkens, also des Fokussierens jeder Abteilung auf das eigene Tun, sind weitreichend: