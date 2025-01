Coinbase, Binance und Co.: Ripple kämpft um die Listings für RLUSD

Ripple hat mit der Einführung seines heiß erwarteten, an den US-Dollar gekoppelten Stablecoins RLUSD ein neues Kapitel aufgeschlagen. Während das Unternehmen bereits erste Partnerschaften mit Plattformen wie Bitstamp verkündet hat, stehen jetzt insbesondere Schwergewichte wie Coinbase und Binance auf der Liste. Doch die Hürden sind höher, als viele denken.

Jack McDonald, Senior Vice President für Stablecoins bei Ripple, gewährte in einem Interview Einblicke in den komplexen Prozess hinter der Einführung eines Stablecoins auf großen Handelsplattformen. "Es gibt eine Vielzahl technischer Aspekte, die berücksichtigt werden müssen, bevor eine Börse einen Token unterstützt. Es ist nicht einfach ein Handschlag und fertig", erklärte McDonald.

Ein zentraler Punkt sei die Unterstützung der zugrunde liegenden Blockchain. RLUSD wurde zunächst sowohl auf der Ethereum-Blockchain als auch auf der XRP-Ledger eingeführt – ein strategischer Schachzug, der den Stablecoin sowohl in traditionellen DeFi-Kreisen als auch in Ripple's Ökosystem positioniert. "Im Gegensatz zur New Yorker Börse, bei der die Infrastruktur standardisiert ist, variieren die technischen Anforderungen im Krypto-Bereich erheblich", fügte McDonald hinzu.

Tipp aus der Redaktion Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt Angebot erkunden

Coinbase: Neue Chancen trotz USDC-Partnerschaft?

Coinbase gilt als einer der vielversprechendsten Kandidaten für ein Listing von RLUSD. Doch McDonald betonte, dass die Börse traditionell eine enge Beziehung zu Circle’s Stablecoin USDC pflegt. Diese exklusive Partnerschaft könnte RLUSD den Zugang erschweren.

"Coinbase hat ein wirtschaftliches Interesse an Circle als Unternehmen", erklärte McDonald, zeigte sich aber vorsichtig optimistisch: "Es ist möglich, dass Coinbase seine Stablecoin-Angebote schrittweise erweitert. Es gibt bereits andere Stablecoins wie PAX, GUSD und USDT auf der Plattform."

Ein möglicher Vorteil für RLUSD: Die Genehmigung durch das New York State Department of Financial Services (NYDFS). Als erster auf der XRP Ledger basierter Token auf der NYDFS-Liste könnte RLUSD das Interesse weiterer regulierter Handelsplattformen wecken.

Wettlauf um Binance und andere Börsen

Neben Coinbase wird auch ein Listing auf Binance, der weltweit größten Kryptobörse, heiß diskutiert. Doch Binance verfolgt eine ähnliche Strategie wie Coinbase und setzt stark auf seine eigene Stablecoin FDUSD. McDonald räumte ein, dass exklusive Partnerschaften oft wirtschaftlich motiviert sind, zeigte sich aber zuversichtlich, dass RLUSD 2025 auf mehreren bedeutenden Plattformen vertreten sein wird.

"Wir führen Gespräche mit zahlreichen Börsen. Letztendlich ist die Nachfrage nach einem Stablecoin sowie das Handelsvolumen entscheidend", sagte McDonald.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

XRP zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 2,313$ auf CryptoCompare Index (10. Januar 2025, 12:11 Uhr) gehandelt.





6 Richtige für 2025 Aktien mit Nvidia- und Super Micro Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!