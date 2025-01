Rossmann mit erneutem Rekordjahr - Filialnetz wächst weiter

Das Auslandsgeschäft steuerte 5,4 Milliarden Euro bei, legte aber deutlich stärker zu als das in der Heimat. Mehr als die Hälfte der Filialen und ein Drittel des Umsatzes entfallen inzwischen auf das Ausland. Rossmann ist in Spanien, Polen, Ungarn, Tschechien, Albanien, der Türkei und dem Kosovo vertreten und betreibt in Dänemark seit 2021 einen Online-Shop. Im Dezember kam die erste Filiale in der Schweiz hinzu.

Insgesamt wuchs die Zahl der Filialen 2024 um rund 250. In diesem Jahr sollen weitere 330 hinzukommen, davon 75 in Deutschland. 540 Millionen Euro will Rossmann in den Ausbau investieren, 150 Millionen Euro mehr als im Vorjahr./fjo/DP/mis