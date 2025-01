JPMorgan senkt Ziel für Netflix auf 1000 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix von 1010 auf 1000 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Douglas Anmuth bleibt in einer am Freitag vorliegenden Studie zuversichtlich für den Streamanbieter vor dessen Veröffentlichung der Resultate des vierten Quartals. Die Zielsenkung gehe vor allem auf Wechselkurseffekte zurück./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 23:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2025 / 00:15 / GMT