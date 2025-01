AKTIE IM FOKUS Mercedes-Benz ziehen an - Anleger haken Absatzzahlen wohl ab Mercedes-Benz haben sich am Freitag mit deutlichem Kursplus gegen ihren seit April laufenden Abwärtstrend gestemmt. Der Bodenbildungsversuch läuft damit weiter. Zuletzt gewannen die Papiere an der Dax -Spitze 2,4 Prozent. Der Autobauer verkaufte im …