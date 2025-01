Nuways belässt Indus Holding auf 'Buy' - Ziel 34 Euro

Huta schrieb gestern 09:24

So! Man sollte bei der Indus sicher mindestens so um die zwei Jahre Geduld aufbringen. Der Mittelstand leider sicher auch unter der nicht zuletzt hausgemachten Krise. Aber oft ist es so, dass sich die kleineren Unternehmen schneller auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen können. Die Deutsche Wirtschaft ist sehr lange so gut gelaufen, weil es in Deutschland eben eine Vielzahl sehr innovativer Mittelstandsunternehmen gibt - und die werden mMn nicht untergehen, "nur" weil wir in Deutschland zweieinhalb Jahre Rezession haben.



Allerdings glaube ich, im Gegensatz zu den Analysten bisher, nicht daran, dass sich die Indus in diesem Jahr so deutlich in den Zahlen verbessert. Die Wirtschaft wird in ersten Halbjahr mMn nur das berühmte "Nullwachstum" sehen und erst im zweiten Halbjahr etwas (etwas!!!) Fahrt aufnehmen.



Deshalb glaube ich nicht, dass sich das EpS auf etwa 3,10 Euro erhöht (wie das die Analysten vorhersagen) sondern wäre schon sehr zufrieden, wenn das Ergebnis um 5-10% wachsen würde. Angesichts der wirtschaftlichen Lage wäre das erstens ein großer Erfolg und würde die, um mal einen "modernen" Ausdruck zu gebrauchen, Resillenz und Anpassungsfähigkeit der Indusunternehmen in ihrer Gesamtheit zeigen und wäre zweitens eine mehr als gute Basis für das dann folgende 2026, in dem die Wirtschaft dann wieder auf einen etwas normaleren Wachstumspfad zurückfinden sollte (auch mit Hilfe der Maßnahmen einer neuen Regierung).



Btw würde das KGV bei einem vorsichtig geschätzten EpS von 2,60 Euro z.B. aktuell nur bei 8 liegen, also weiterhin sehr attraktiv sein.



Einen angenehmen Tag allerseits.