Dax legt vor US-Arbeitsmarktbericht etwas zu

Schon witzig hier.... als am Vormittag auf das GC bei 406, sowie den Tages PP R1 (437) hingewiesen und nach weiteren möglichen Marken bis hin zum ATH gefragt wurde, war hier (mit Ausnahme der Extensions von watertaxi) Stille angesagt, keiner hatte eine Idee.Im Nachhinein war dann aber natürlich "jeder" mit passenden Trades dabei, war ja schließlich "einfach heute"....Informationen und Hinweise jeder Art behält man besser für sich, weil "wer sägt schon am eigenen Ast" und die eigenen Einstiege erst zu nennen wenn der Move erfolgt ist, kommt auch viel besser, denn so hat man wenigstens "keine Nachtrader am Hals".....Hier haben einige in keinster Weise begriffen, worum es in einem Forum wie diesem eigentlich gehen sollte.Aber okay, jedes Forum schafft sich die eigene, erwünschte "Qualität" und ist dann happy damit.... von mir aus.So mache also auch ich mich gleich wieder vom Acker und überlasse die geneigte Leserschaft weiterhin den Gauklern und Komödianten. 🥳 🤡 🥸Viel Spaß. 😎