Dieser Batteriehersteller knallt jetzt zweistellig nach oben

Zuletzt erreichten die Anteilsscheine ihr 52-Wochen-Hoch von 1,96 US-Dollar kurz vor Weihnachten; das wird am Freitag deutlich übertroffen. Insgesamt verzeichnet die Aktie in den letzten sechs Monaten einen bemerkenswerten Anstieg von 252 Prozent.

Zudem vermeldete das Unternehmen am Donnerstag einen "bedeutenden Meilenstein" in der Entwicklung seiner echten Festkörperbatterie-Technologie. Der Schritt wird "die Sicherheit, Energiedichte und Effizienz für kritische Anwendungen wie Notstromsysteme in Rechenzentren und elektrische Schulbusse verbessern", so das Unternehmen in einer Erklärung.

Die Festkörperbatterien können auch für Robotersysteme verwendet werden, so das Unternehmen.

Der Aktienkurs steigt darafhin weiter gen Norden. Und die Geschäfte werden profitabel: Das Unternehmen verzeichnete im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 39 Prozent auf 371 Millionen US-Dollar.

Im abgelaufenen dritten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen einen Rekord-Nettogewinn von 13,2 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 29 Millionen US-Dollar. Der Umsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 27Prozent auf 101,4 Millionen US-Dollar.

Erstmals prognostizieren Analysten für dieses Jahr einen Gewinn, mit einem erwarteten Ergebnis je Aktie von 0,01 US-Dollar.

