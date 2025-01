Aktien Europa Zurückhaltung vor US-Arbeitsmarktbericht Der europäische Aktienmarkt ist am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag kaum vom Fleck gekommen. Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag mit 5.026,11 Punkten 0,16 Prozent im Plus. Außerhalb des Euroraums gab der britische FTSE 100 …