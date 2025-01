400 Millionen Euro für neue Waffensysteme für Marineflieger Rund 400 Millionen Euro sollen in neue Waffensysteme für die Marineflieger im niedersächsischen Nordholz investiert werden. Der Standort im Landkreis Cuxhaven werde in den nächsten zehn Jahren zum modernsten Luftlandeplatz in Europa ausgebaut, …