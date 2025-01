Berenberg hebt Ziel für Hermes auf 2.600 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hermes von 2.330 auf 2.600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachrichten zur Konjunkturentwicklung würden auch 2025 den Luxussektor dominieren, schrieb Analyst Nick Anderson in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Er rechnet mit stärkeren Schwankungen im Sektor. Die Auswirkungen von US-Importzöllen würden am Markt überschätzt, der Gegenwind in China dagegen unterschätzt. Eine defensive Aktienstrategie sei vor diesem Hintergrund entscheidend. Anderson favorisiert Titel von Unternehmen, die Marktanteile ausbauen - wie zum Beispiel Brunello Cucinelli, Hermes und LVMH. Die Markenstärke von Hermes münde in hohe Erträge und Cashflows./ajx/zb

