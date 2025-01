Deutsche Bank Research senkt Ziel für Novo Nordisk - 'Buy'

Ich kann euch nur den Rat geben, eure Zeit nicht mit sinnentleerten Meinungen von Analysten zu vergeuden.Keine andere Truppe am Markt erzeugt so viel Unsinn und liegt so oft daneben und sachlich orientierte Menschenmit einem gerüttelt Maß an Realismus wissen all das richtig einzuschätzen.In meinen Augen bietet das aktuelle Preislevel Kaufkurse, was aber jeder für sich entscheiden muss. Aber egal, wie ihr es handhabt, solltet ihr euch an "FAKTEN" und nicht an "Meinungen" ausrichten, die völlig irrelevant und oft genug falsch sind. Behaltet lieber den hier adressierbaren Markt, dessen Wachstum und Marktstellung von Novo Nordisk im Fokus und solltet ihr, was ich jedem empfehle, einen "langfristigen" Outlook bei dieser Aktie verfolgen, werdet ihr die nächsten Jahre noch viel Freude an diesem Titel haben. Solche Szenarien wie die letzten Wochen machen vielen Kleinanlegern Angst, was ich anhand derer Unerfahrenheit durchaus nachvollziehen kann. Dennoch werden viele im Laufe der Jahre feststellen, dass genau diese Szenarien gute bis sehr gute Gelegenheiten boten, um ein Qualitätsunternehmen zu einem attraktiven Preis erwerben zu können. Ob es auch dieses Mal so kommt, zeigen uns dann die nächsten Jahre, aber ich für meinen Teil konnte über die letzten Jahre genügend harte Fakten über dieses Unternehmen sammeln, um meine Überzeugung in eine Aktienwette münden zu lassen.Ihr entscheidet dann für euch, aber bitte nicht anhand unbegründeter Meinungen ohne jegliche nachvollziehbarer Fakten. Da halte ich mich dann doch lieber an Historie und Kennzahlen von NN.