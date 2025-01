Cathie Wood hat 500.000 Stück der "am meisten unterschätzten Aktie" gekauft

Pacific Biosciences of California ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Sequenzierungslösungen spezialisiert hat. Diese Technologien unterstützen Wissenschaftler und klinische Forscher dabei, genetisch komplexe Fragestellungen zu untersuchen und zu lösen.

Cathie Wood hat in dieser Woche 527.472 Aktien von Pacific Biosciences of California gekauft. Die Investorin und CEO von ARK Invest erwarb die Titel über ihren Innovationsfonds ARKK und dem ARK Genomic Revolution ETF.

Im Rahmen ihrer Europa-Roadshow im April vergangenen Jahres erklärte Wood gegenüber wallstreetONLINE, dass sie Pacific Biosciences für "die am meisten unterschätzte Aktie" in ihren Fonds hält. Die Titel haben in den vergangenen zwölf Monaten allerdings 70 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Laut Wood hat die Aktie vor allem aufgrund der hohen Zinssätze stark gelitten.

Tipp aus der Redaktion: 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial! Wir haben 3 aussichtsreiche Biotechnologieaktien ausfindig gemacht, die in den kommenden Monaten und Jahren erhebliches Aufwärtspotenzial versprechen und Vervielfachungspotenzial besitzen. Fordern Sie jetzt unseren neuen kostenlosen Spezialreport an!

Seit Jahresbeginn sind die Vorzeichen aber grün – knapp 15 Prozent konnten die Titel seither zulegen. Auch am Freitag haussiert die Aktie und notiert vorbörslich um bis zu 8 Prozent höher.

Die letzte Analystenstimme ist laut MarketScreener von November. Die Schweizer Großbank UBS hatte das Unternehmen von Kaufen auf Neutral herabgestuft und das Kursziel drastisch von 12 auf 2 US-Dollar gesenkt.

Der Konsens der Analysten lautet aber Übergewichten und das durchschnittliche Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 44 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Am 15. Januar wird das Life-Science-Technologieunternehmen auf der renommierten JPMorgan Healthcare Conference präsent sein. Am 13. Februar stehen die nächsten Earnings des Unternehmens an.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion