Agravis Raiffeisen AG schließt 2024 erneut solide und positiv ab (FOTO)

Münster (ots) - In einem herausfordernden Umfeld hat die AGRAVIS Raiffeisen AG

(https://www.agravis.de) erneut ihre Ziele erreicht - das zeigen die ersten,

vorläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der

Jahresabschluss ist aktuell in Arbeit, dennoch stuft die AGRAVIS das Jahr 2024

bereits "als erneut solide und positiv" ein.



Solider und zukunftssichernder Kurs





Der Umsatz wird - wie erwartet - leicht unter den Werten des Jahres 2023 liegen,als der Konzern rund 8,8 Mrd. Euro auswies. Die Gründe sind die 2024 gesunkenenErzeugerpreise und die rückläufige Inflation. "Wir gehen aktuell wieder voneinem Umsatz oberhalb von 8 Mrd. Euro aus, was unseren Planungen entspricht, dieeinen Umsatz von 8,1 Mrd. Euro vorsahen", so die Einschätzung vonAGRAVIS-Vorstandschef Dr. Dirk Köckler. Er sieht auch beim Ergebnis vor Steuern"einen soliden und zukunftssichernden Kurs" bestätigt. "Stand heute werden wirerneut ein Ergebnis vor Steuern von 60 Mio. Euro plus x darstellen und damit dasNiveau der Vorjahre solide bestätigen." In 2023 wies die AGRAVIS ein Ergebnisvor Steuern von 64,5 Mio. Euro aus.Hohe Investitionen als klares Zeichen in den MarktEin weiteres Indiz für die Leistungsfähigkeit des Agrarhandelsunternehmens istdie Investitionsbereitschaft. Nach Fertigstellung des neuenDistributionszentrums in Nottuln/NRW mit einem Investitionsvolumen von 60 Mio.Euro wird die AGRAVIS auch in 2025 weiter in die Standortstruktur sowie dieDigitalisierung investieren. "Das Gesamtvolumen liegt bei 59 Mio. Euro und damiterneut über den Abschreibungen. Das ist ein klares Zeichen in den Markt, einBekenntnis zu unseren Kernfunktionen im genossenschaftlichen Verbund und einBeleg dafür, dass wir an die Landwirtschaft und die Ernährungsindustrie indiesem Land glauben," macht Dr. Dirk Köckler deutlich.Plädoyer für den ländlichen RaumEr verbindet damit auch ein Plädoyer für den ländlichen Raum. Denn: "Als AGRAVISwollen wir auch in Zukunft den ländlichen Raum stärken, ausbauen undmitgestalten. Er ist ein starker Wirtschaftsfaktor - deutlich über die Hälfteder Menschen in Deutschland lebt in ländlichen Regionen." Dies unterstreiche dieBedeutung des ländlichen Raumes als gewünschtes Lebensumfeld und alsWirtschaftskraft, so Dr. Köckler mit Blick auf Steueraufkommen und auf dievielen Arbeitgeber in den verschiedenen Regionen.Hoher Stellenwert der NachhaltigkeitIhre eigenen Dienstleistungen für die regionale Landwirtschaft und die Menschenim ländlichen Raum verknüpft die AGRAVIS eng mit dem hohen Stellenwert der