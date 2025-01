Dax am Mittag etwas fester - Warten auf US-Jobdaten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag leicht in den grünen Bereich gewandert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.385 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste fanden sich Mercedes-Benz, Bayer und Continental wieder. Klar ins Minus ging es dagegen unter anderem für die Aktien von Zalando, Eon und RWE.









"Die Handelsimpulse aus dem asiatischen Handel waren schwächer und wurden von Befürchtungen rund um die geplanten US-Strafzölle und potentiellen Zinsanhebungen in Japan dominiert", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die europäischen Marktteilnehmer werden sich heute sehr stark auf die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten fokussieren.""Es werden 165.000 neue Stellen und eine Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent in den USA erwartet. Auch das US-Verbrauchervertrauen der Uni Michigan wird auf Interesse stoßen. Im Vorfeld dieser Datensätze werden die europäischen Aktienmärkte seitwärts tendieren", so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0302 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9707 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 78,98 US-Dollar, das waren 2,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.