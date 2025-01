UBS stuft Nordea auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom hält in einer am Freitag vorliegenden Studie die Markterwartungen an nordeuropäische Banken für 2025 und 2026 weiterhin für zu hoch. Allerdings dürften …