First Phosphate berichtet über akademische Forschungsberichte zur geologischen Charakterisierung der drei Phosphatzonen bei Bégin-Lamarche

Ziel dieser Berichte ist die Beschreibung und Auswertung der Mineralogie, Petrologie und Geochemie der Zonen Mountain, North und South der in Eruptivgestein (Anorthosit) lagernden Phosphatlagerstätte Bégin-Lamarche. Die Lagerstätte Bégin-Lamarche ist Teil der 1,14 Milliarden Jahre alten Lac-Saint-Jean-Anorthosit-(LSJA)-Abfolge in Québec, dem größten Anorthosit-Komplex der Welt. Im Folgenden Einzelheiten zu den beiden Studien:

„Characterization of First Phosphate’s Bégin-Lamarche Phosphate Deposit (Mountain Zone), Lac-Saint-Jean Anorthositic (LSJA) Suite, Quebec, Canada: Implications for Supplying Lithium Ferro (Iron) Phosphate (LFP) Batteries“

Drs. Sandeep Banerjee, Sarah Dare, Peir K. Pufahl

Department of Geological Sciences and Geological Engineering, Queen’s University

Département des Sciences Appliquées/LabMaTer, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

6. Januar 2025

https://firstphosphate.com/MountainZone

„Characterization of First Phosphate’s Bégin-Lamarche Phosphate Deposit (North and South Zone), Lac-Saint-Jean Anorthositic (LSJA) Suite, Quebec, Canada: Implications for Supplying Lithium Ferro (Iron) Phosphate (LFP) Batteries“

6. Januar 2025

https://firstphosphate.com/NorthSouthZone

