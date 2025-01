US-Traditionskaufhauf Macy's in der Krise – 150 Filialen auf der Abschussliste Traditionskaufhauf Macy's schließt in den USA 66 Filialen, darunter neun in New York und neun in Kalifornien, im Rahmen seiner neuen Strategie, bis 2026 150 unrentable Standorte dicht zu machen.