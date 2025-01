Nvidia: Warum sich Aktionäre jetzt warm anziehen sollten

Bloomberg berichtete, dass die neuen Regelungen Exporte in drei Kategorien einteilen könnten. Verbündete der USA hätten uneingeschränkten Zugang zu amerikanischen Chips, während die Mehrheit der Länder Beschränkungen unterliege. Für eine dritte Gruppe, zu der auch China zählt, wären Exporte weitgehend verboten. Ein Nvidia-Sprecher warnte:

Eine Regel in letzter Minute, die Exporte in den größten Teil der Welt einschränkt, würde das Risiko von Missbrauch nicht verringern, aber das Wirtschaftswachstum und die Führungsrolle der USA gefährden.

Bedeutung des chinesischen Marktes nimmt ab

China ist für Nvidia ein kleinerer Markt geworden, da das Unternehmen dort seine fortschrittlichsten KI-Chips nicht verkaufen darf. In den vergangenen vier Quartalen erzielte Nvidia in China Einnahmen von 13,5 Milliarden US-Dollar, was 12 Prozent der globalen Einnahmen entspricht – ein Rückgang gegenüber 21 Prozent im Vorjahr.

Insider-Verkäufe und Geschäftsaktivitäten

Nvidia gab bekannt, dass Ajay K. Puri, Executive Vice President of Worldwide Field Operations, am Montag und Dienstag Aktien im Wert von 5,5 Millionen US-Dollar verkauft hat. Die Transaktionen erfolgten im Rahmen eines Rule 10b5-1 Trading Plans, der automatisch Verkäufe ausführt, wenn vordefinierte Bedingungen erfüllt sind. Der Verkauf markiert die erste Insider-Transaktion bei Nvidia im Jahr 2025. Puri hält laut Barron's weiterhin insgesamt 4,8 Millionen Aktien über verschiedene Konten und Trusts.

Positive Nachrichten aus Europa

Unabhängig davon gab die niederländische Regierung bekannt, dass sie mit Nvidia einen Vertrag über die Lieferung von Produkten für den Bau einer KI-Einrichtung abgeschlossen hat. Dies könnte das internationale Geschäft von Nvidia weiter stärken.

Fazit

Die drohenden Exportbeschränkungen werfen Schatten auf die jüngsten Kursgewinne von Nvidia und könnten das Geschäft in einem wichtigen Markt weiter erschweren. Gleichzeitig zeigen Insider-Verkäufe und neue Geschäftsabschlüsse, dass das Unternehmen trotz regulatorischer Herausforderungen seine globale Strategie vorantreibt. In den zurückliegenden zwölf Monaten verbuchte der KI-Player einen Kursanstieg von circa 160 Prozent:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 133,7EUR auf Tradegate (10. Januar 2025, 13:47 Uhr) gehandelt.





