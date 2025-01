Weidel-Musk-Talk gehört zum AfD-Wahlkampf

Super Fazit Nokery 👍Fazit:Tesla setzt neue MaßstäbeTesla hat bewiesen, wie wichtig die Softwareintegration in der Automobilindustrie im Jahr 2024 ist. Da fast alle Rückrufe über OTA-Updates gelöst werden, bietet der Tesla seinen Kunden ein unvergleichliches Erlebnis. Während andere Hersteller weiterhin auf traditionelle Rückrufverfahren setzen, zeigt Tesla, dass Innovation und Effizienz Hand in Hand gehen können.Ich habe jetzt nicht alle Rückrufaktionen verfolgt, die über OTA-Updates behoben wurden und habe auch sehr wenig Ahnung von Autos: daher meine Frage... können eigentlich die folgenden Problemchen auch per OTA-Updates gelöst werden? Ernsthafte Frage..."Ersetzt Tesla heimlich Batterien im Cybertruck? Mehrere Eigentümer werfen es dem Fahrzeughersteller vor""Tesla hat einen Rückruf für das neueste Modell seiner Fahrzeugflotte, den Cybertruck, initiiert. Der Grund für diese Aktion ist ein defektes Gaspedal, das in manchen Einheiten stecken bleiben und eine unkontrollierte Beschleunigung verursachen kann.""Tesla ruft Tausende Cybertrucks zurück in die Werkstatt"Ein defekter Scheibenwischermotor und ein Teil der Verkleidung der Ladefläche, das sich während der Fahrt lösen könnte: Diese zwei Dinge sorgen dafür, dass Tesla Tausende Cybertrucks zurückrufen muss."Tesla muss Antriebswechselrichter mancher Cybertrucks tauschen""Tesla tauscht einen E-Motor beim Cybertruck – auch bei bereits ausgelieferten Autos."Model 3 Kofferraum-Kabelbaum nachrüsten...Model X und S - Rückruf wegen Schrauben des Servolenkungsmotors...Rückruf - rechts an Karosserie montiertes Rücklicht...Model X Vordere und mittlere Dachleisten - Rückruf"Rückrufe wegen diverser Fertigungsfehler"usw.usf.