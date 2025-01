Colgate-Palmolive-Aktie: Wer 1977 für 10.000 USD Aktien kaufte, besitzt heute?

Große Einzelgewinne sind an der Börse immer nur dann möglich, wenn wir unsere Aktien langfristig halten. Doch nicht jedes Unternehmen eignet sich für ein Dauerinvestment. Viele Geschäftsmodelle sind krisenanfällig, stehen unter hohem Wettbewerbsdruck oder befinden sich in Branchen, die von schnellen Veränderungen geprägt sind.

Dauerinvestment Colgate-Palmolive

Die Historie des heutigen Konsumgüterkonzerns reicht bis in das Jahr 1806 zurück, als der englische US-Einwanderer William Colgate in New York City eine erste Kerzen-, Seifen- und Stärkefabrik eröffnete.

1872 brachte Colgate schließlich die erste Zahnpasta auf den Markt, die noch heute ein Verkaufsschlager ist. Sie lässt sich auch in Europa in fast jeder Drogerie und in verschiedenen Variationen wiederfinden.

Parallel dazu produzierte und verkaufte die B. J. Johnson Company, die 1917 in Palmolive umbenannt wurde, erste Seifen aus Oliven- und Palmöl. 1928 schlossen sich beide Unternehmen zur Colgate Palmolive Peet Company zusammen, die damals schon über 21 Fabriken verfügte.

Der Konzern überstand auch deshalb alle zwischenzeitlichen Kriege und Krisen, weil seine Produkte immer benötigt werden und die Marken bei vielen Menschen beliebt sind. Dazu zählen beispielsweise Palmolive, Colgate, Meridol, Softlan und Ajax.

Heute gliedert sich das Geschäft in die zwei Geschäftsbereiche Mund-, Körper-, Haushaltspflege und Tiernahrung. Zu den Produkten zählen unter anderem Zahnpasten, Zahnbürsten, Mundspülungen, Seifen, Duschgels, Shampoos, Deodorants, Hautpflegeprodukte, Geschirrspülmittel, Weichspüler und Haushaltsreiniger.

Dabei ist Colgate-Palmolive mittlerweile in fast allen Regionen der Welt vertreten, sodass der Konzern auch von den Wachstumsregionen der Schwellenländer profitiert.

Colgate-Dividende & -Performance

Die Aktie gehört zu den außergewöhnlichsten Dividendenaristokraten der Börsengeschichte.

Colgate-Palmolive schüttet bereits seit 1895 ununterbrochen einen Teil seiner Erträge aus. Dabei ist in den vergangenen 62 Jahren die Dividende je Aktie sogar jedes Jahr gestiegen. Derzeit beträgt die Dividendenrendite 2,29 Prozent (10.01.2025).

Zwischen den Geschäftsjahren 2014 und 2023 stiegen Umsatz und Gewinn weiter von 17.277 Millionen auf 19.457 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 2.180 Millionen auf 2.300 Millionen US-Dollar. Dabei erzielt Colgate-Palmolive hohe Kapitalrenditen und Gewinnmargen, die meist im zweistelligen Prozentbereich liegen.

Ebenso beeindruckend ist die langfristige Aktienkursentwicklung. Notierte Colgate-Palmolive 1977 noch zu 0,733 US-Dollar, sind es heute 87,39 US-Dollar (09.01.2025). Dies entspricht einer Performance von 11.822 Prozent oder einer Kapitalvervielfachung um den Faktor 119,2.

Wer damals 1.000 US-Dollar investierte, besitzt heute 119.222 US-Dollar. Bei einem Einsatz von 10.000 US-Dollar sind es sogar schon 1.192.223 US-Dollar (09.01.2025).

Fazit

Aktien wie Colgate-Palmolive entwickeln sich stetig, zahlen regelmäßig eine Dividende und schneiden langfristig oft sogar besser als der breite Markt ab.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion





