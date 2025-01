wO-User zu Atos Hauptversammlung: "Reverse Split muss kommen, definitiv! "

In der ersten Woche des Jahres dominierte die Diskussion um die Atos SE, einem französischen IT-Dienstleister mit Verbindungen zur Rüstungsindustrie, das wallstreetONLINE-Forum. Der Kurs der Atos Aktie konnte in den letzten Monaten extrem zulegen, ist aber gegen Jahresende eingebrochen und rangiert derzeit auf Pennystockniveau. Das soll sich jedoch bald ändern, da das Management der Atos SE angekündigt hat, auf der am 31. Janaur stattfinden Hauptversammlung über einen Reverse Aktiensplit abzustimmen. Die wO-Community konnte zudem aus der Tagesordnung Hinweise zu einem bevorstehenden Aktienrückkaufprogramm herauslesen. Hier einige Stimmen aus der Atos-Diskussion zum Potential des Pennystocks nach vollzogenem Reverse Aktiensplit:

Markus1973HH: "Der mit Sicherheit kommende Reverse Split wird den großen Vorteil bringen, dass der Spread fällt. Ich tippe auf eine neue für eintausend alte Aktien. An der Marktkapitalisierung wird sich dadurch aber erst einmal nichts ändern. Der Kurs wird anschließend allerdings dann so aussehen, wie der einer "seriösen" Aktiengesellschaft und nicht mehr wie der einer insolventen Firma oder wie ein kanadischer Pennystock.

Das könnte etwas gestärktes Vertrauen in den - hoffentlich erfolgreichen - Sanierungskurs mit sich bringen."

Superman: "Vielleicht kurz zu dem Reverse Split. In der Einladung zur Hauptversammlung ist in der Resolution 29 davon die Rede, dass es nur einen oder später auch vielleicht einen weiteren Reverse Split geben wird.

In Punkt 2 wird dort erwähnt, dass die Anzahl der alten Aktien nicht mehr als das 10.000-fache der neuen Aktien betragen darf. Heisst, es kommt vermutlich ein Reverse Split von höchstens 10.000: 1

Die Aktie wird also optisch bei derzeit 24/25 Euro landen, was auch optisch für eine seriöse Firma wichtig ist. Im einstelligen Bereich wäre wenig hilfreich. Die Aktie ist sicher nach der Umstrukturierung und der derzeitigen Marktkapitalisierung nicht uninteressant. Haus und Hof sollte man nicht drauf setzen. Aber da ist schon reichlich Fantasie für die Zukunft. Dass der französische Staat noch einsteigt oder Teile rauskauft ist ja ebenso weiter auch noch als Zusatzspekulation im Hintergrund."

H2OAllergiker: "Reverse Splits wirken sich immer negativ auf die Kurs Performance aus, auch langfristig, sofern keine wirklich fundamentale Umstrukturierung stattfindet"

Kingstontown196903: "ReverseSplit muss kommen, definitiv! Aber sehe das nicht unbedingt schlecht, da das Ganze hier im Gegenteil aufgezogen wurde. Zuerst die Kapitalerhöhung die zu einem niedrigen Kurs geführt hatte und dann der RS, nachdem dann viele andere hier wieder investieren wereen. Bei den anderen Unternehmen ist meistens genau anders rum. Kurs fällt, dann RS und dann gleich Kapitalerhöhung zum höchstmöglichen Kurs ...deswegen fällt der Kurs auch in der Regel nach einem RS. Bei Atos vermutlich passiert aber das Gegenteil"

Superman: "Könnten wir zunächst nochmal festhalten, dass in der Einladung ein RS von maximal 10.000:1 genannt wird. Also 100.000:1 ist gar nicht möglich. Dass 10.000:1 als Maximum genant wird steht da sicherlich nicht ohne Grund. Es ist vermutlich das derzeitige Ziel der HV. Also Stand heute steigt der Wert dann bei diesem RS auf 25€. Der Gesamtwert bleibt vorher wie nachher gleich, da man ja entsprechend weniger Aktien hat. Da die meisten Investmentgesellschaften nicht in Pennystocks oder in Aktien investieren dürfen, die in der niedrigen Einstelligkeit sind, muss der optische Wert entsprechend hochgesetzt werden.

Ob die Aktie danach weiter fällt oder steigt wird stark davon abhängen ob das Management einen nachvollziehbaren klaren Plan auf der HV für die Investoren skizzieren kann oder nicht, Da Atos für die französische Regierung ein quasi systemrelevantes Unternehmen ist, bleiben hier die Aussichten auf dem Niveau sehr jnteressant und ein Einstieg Frankreichs bei Atos oder Rauskauf sehr wertvoller Teile des Unternehmens bleiben oben auf der Agenda was jederzeit für abrupte Bewegungen sorgen kann. Fazit: Hochspekulativer Wert mit einem gewissen Netz nach unten nach den Kapitalmassnahmen und nicht wenig Fantasie kurz-, mittel- und langfristig nach oben. Derzeit ist mein Plan den Wert nach dem aktuellen Kauf langfristig zu halten.

Man darf nicht vergessen, dass die grossen Kapitalsammelstellen der Welt erst nach dem RS einsteigen dürfen. Das wird erst jetzt durch das neue sehr gute Rating und den optisch höheren Kurs möglich. Daher kann sich nach dem RS eine ganz andere Nachfragequalität ergeben, da derzeit nur kleine Anleger im Wert rumzocken.

Ein reiner RS ohne abgeschlossenem Restrukturierungsplan ist natürlich bei vielen Unternehmen das letzte Aufbäumen um den Kurs optisch für Investoren zu retten. Da gibt es in der Tat viele Beispiele, dass das allein eher negativ zu sehen ist. Hier bei Atos ist die Lage 100% andersrum. Hier wurde eine massive Restrukturierung durchgezogen und jetzt erfolgt final noch die Ebnung für das Engagement von Grossinvestoren mit dem RS. Bis dahin durchaus ein Vorteil für Kleinaktionäre, die vorspringen können. Das ist zumindest meine Erwartung."

Konrador: "Also ich will keinen hier zum einsteigen überreden, jede entscheidet selbst ob man kauf oder nicht, aber ich kann nur sagen, warum ich gerade jetzt eingestiegen bin.

1: Atos ist total unter der realen Wert- MKT viel viel zu klein- weil: Atos bedeutet Nationale Sicherheit und gute Militärisches arbeiten- was mit geheimen Systemen verbunden ist- und das in ganzem EU- solche Firmen lest man nicht Pleite gehen!!!- die Chinesen können diese Firma sehr gut und warten nur auf die Gelegenheit , die zu übernehmen, schaut euch was Rhein Metall gemacht hat- die hat bei Software Unter. Blacknet aufgestockt- so das jetzt Mehrheit besitzt- was mein Ihr warum? aus Sicherheitsgründen- deswegen will Stadt auch bei Atos einsteigen- und es wird auch das tun- meine Meinung. In Deutschland- hat Stadt auch mit Commerzbank das gemacht- heute steht als Gewinner da- schaut euch der Kurs an.

2: ATOS hat die besten Kunden die man haben kann, Big Player auf dem ganzem Welt, und einen ordentlichen Umsatz von 10 Mlrd im Jahr- mit ganz leichtem Preiserhöhungen- die Kunden nicht stark belasten werden- kann man viele Mln Euros in die Kasse holen, und so schneller Schulden abbezahlen- diese Preiserhöhungen in diesem Segment- sind von vielen in diese Bereich schon angekündigt- Laut Analysten- sollen gerade die im Jahr 2025 stark an der Börse profitieren.

2: KI wird in Atos viel bewegen was der Umsatz und Gewinn betreff- hat man auch bei broadcom gesehen, deswegen gehen auch Analysten von 25-28% Umsatz Wachstum - es ist ordentlich!!!!

4: Diese Restrukturierungen, wie Schulden Abbau Programm und Reduzierung von Ausgaben-Kosten- das wirkt immer, das ist das wichtigste in Unternehmen- die Verursacher zu entfernen!!

5: Durch KI-Einsätz in vorhandenen, so wie in neue Software-Systeme wird sich alles besser und teuer verkaufen.

6: Bei Atos haben sich viele Aktionäre die Finger verbrannt- hier sich komplett neu zu niedrigsten Kursen zu positionieren- ist einzige Chance für die wieder das Geld zurück zu holen- vielleicht nicht das Ganze, aber einen großen Teil davon- die wissen das, weil die wissen auch das Atos nicht mehr Pleite gehen wird, und wenn Stadt noch hier rein geht- dann haben die wieder diese Sicherheit- und steigen neu ein.

7: Wir haben vor paar Wochen ein Beispiel an der Börse gesehen wie schnell es bei Atos gehen kann und was für Tempo dabei war. Ich sehe auch an vielen Foren wo über ATOS diskutiert wird die User Zahl die die Aktie beobachten und mir ist klar das die alle nur warten darauf. Das ist das, was die Kraft bei Aktien verursacht - wenn alle gleichzeitig einsteigen wollen und wenn Großaktionäre noch dazu wollen und deswegen mehrere hundert Prozentige Steigerungen möglich sind.

8: Klar, Atos ist sehr spekulativ- aber das ist auch jede andere Aktie- an der Börsen gibts keine Garantie- aber man kann das Risiko begrenzen - wenn man zu tiefsten Kurse in die Aktie rein geht- und deswegen bin ich jetzt schon dabei- und Ihr muß selbst entscheiden- hoffe nur für euch - das jeder den richtigen Zeitpunkt erwischt."

dazu SheepofWallStreet95: "Das sehe ich auch so! Nur bei Punkt 1 das mit den Chinesen finde ich etwas spekulativ, aber auch interessant... Hast du da noch irgendwas zu gefunden?

Was jetzt hier öfter erwähnt wurde ist, dass nach einem RS auch größere Investoren einsteigen können. Falls dem so ist, sollten wir deutlich stärkere Kursbewegungen sehen, als jetzt. Vor allem mit dem erwähntem buy back Programm von Atos selber (das hat Broadcom zumindest letztes Jahr auch gemacht, bin nach dem Verkauf nicht mehr auf aktuellem Stand).

Ich kann mir aber den vervielfacher nur schwer vorstellen, wenn so ein Kurs nach einem RS erstmal bei 50€ liegt. Das erhöht auch für manche kleinere Anleger vielleicht wieder die Hemmschwelle. Ein Kurs von 5-10€ nach einem RS wäre vielleicht besser."

Frosch007: "Was jetzt auf der Hauptversammlung exakt beschlossen wird können wir hier ja leider nur mutmaßen. Fakt ist aber ( und das ist extrem wichtig für die Zukunft von Atos ) es handelt sich bei Atos um ein "ähnliches" Produkt wie Palantir. Das quasi europäische Pendant. Das alleine ist fast eine 100 % Versicherung für Atos. Gerade in Zeiten wie diesen. Außerdem ist im Ernstfall eine einzige Software zur Steuerung der verbundenen Systeme ( Luft,Art.,See,Land ) anfälliger als eine getrennte, also im Bündnisfall. Es ist natürlich zu hoffen das es nie soweit kommt. Trotzdem darf man diesen sicherheitspolitischen Aspekt von Atos bei der Bewertung nicht vergessen."

Kingstontown196903: "ruhig Blut - hier kochen seit Wochen die Emotionen hoch...verständlich bei dem Kursverlauf! Atos generierte zuletzt 10 Mrd Umsatz p.a.., die Auftragsbücher sollen voll sein. Atos ist in vielen Bereichen (mit) Marktführer! Denke mal,wenn der RS gelaufen ist u sich der Kurs wieder in nachvollziehbaren Dimensionen bewegt (20 bis 30 Euro/Share) u der CEO anlässlich der HV am 31.01.25 seine Strategie offenbart hat, sieht man klarer.

Fakt ist, dass sich der CEO mit 2,5 Mrd Aktien zu 0,0037 Euro (ca. 9 Mio Euro - beileibe keine Peanuts) eingebracht hat. Einige Teile des Unternehmens sind als sysremrelevant eingestuft u eine Reduzierung der Kosten könnte Atos auch wieder in absehbarer Zeit in die Gewinnzone bringen. Cash ist nun mit 1,6 Mrd in ausreichendem Umfang vorhanden.

Die momentane MK bewegt sich auf Insolvenzniveau, obwohl die Darlehen frühestens 2029 ausgelöst werden müssen. Die momentanen Umsätze von täglich ca. 3 Mio Euro stammen wohl ausschliesslich von zockenden Kleinanlegern. ich sehe hier sehr gute Chancen."

Pete_Schmatz: "Auch wenn Atos aktuell ein Pennystock ist, würde ich es nicht mit den üblichen Pennystocks vergleichen. Für mich stellt sich immer die Frage, wo liegt das Potential und welche negativen Aspekte sind zu berücksichtigen.

Hinter Atos steckt auf alle Fälle sehr viel Know-How. Aktuell ist einfach der Verkaufsdruck der Gläubiger (die nun Aktionäre geworden sind) sehr hoch. Sollten hier große Pakete außerhalb der Börse gehandelt werden, kann sich das auch rasch drehen. Klar. Es sind Risiken vorhanden. Aber für mich geht das bei Atos schon sehr stark in Richtung "Free Lunch"."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community