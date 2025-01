Delta Airlines hebt ab nach diesen Zahlen!

Die Prognose von Delta-Airlines für das erste Quartal übertraf am Freitag die Erwartungen der Analysten. CEO Ed Bastian erklärte, dass dies voraussichtlich das beste Jahr der Fluggesellschaft werde.

Delta gab bekannt, dass das Unternehmen in diesem Jahr mehr als 4 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow generiere, was einem Anstieg von 18 Prozent im Vergleich zu 2024 entspricht und im mittleren Bereich des jährlichen Ziels von 3 bis 5 Milliarden US-Dollar liegt. Für das gesamte Jahr erwartet Delta einen bereinigten Gewinn von mehr als 7,35 US-Dollar je Aktie.

"Wir fühlen uns sehr gut, wenn wir ins neue Jahr starten", sagte Bastian gegenüber CNBC.

Das Unternehmen erzielte in den drei Monaten bis zum 31. Dezember ein Ergebnis je Aktie von 1,85 US-Dollar (bereinigt), was deutlich über den erwarteten 1,75 US-Dollar lag. Beim Umsatz erreichte die Fluggesellschft einen bereinigten Wert von 14,44 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls über den prognostizierten 14,18 Milliarden US-Dollar lag.

Delta sagte, dass der Umsatz im ersten Quartal um 7 Prozent bis 9 Prozent steigen werde, was über dem von Analysten prognostizierten Wachstum von etwa 5 Prozent liegt. Die Fluggesellschaft erwartet für das erste Quartal einen Gewinn je Aktie zwischen 0,70 und 1,00 US-Dollar, was die Wall-Street-Prognosen von 0,65 bis 0,97 US-Dollar leicht übertrifft.

Die in Atlanta ansässige Fluggesellschaft ist die erste große US-Fluggesellschaft, die in dieser Berichtssaison ihre Ergebnisse vorlegt. Fluggesellschaften haben von dem starken Fernweh nach der Pandemie profitiert.

Delta profitiert nach eigenen Angaben von einem Boom bei Premium-Reisen, da mehr Kunden bereit sind für geräumigere Sitze zu zahlen.

Zudem brachte die Partnerschaft von Delta mit American Express im vierten Quartal 2 Milliarden US-Dollar ein, was einem Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz mit Premium-Sitzen, wie First Class und Premium Economy, stieg im vierten Quartal um 8 Prozent auf 5,2 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz mit Tickets in der Economy-Class um 2 Prozent auf etwa 6 Milliarden US-Dollar stieg.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Delta Air Lines (DE) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,62 % und einem Kurs von 65,04EUR auf Tradegate (10. Januar 2025, 14:13 Uhr) gehandelt.

