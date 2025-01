Börsen Update Europa - 10.01. - ATX stark +1,14 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:46) bei 3.524,99 PKT und steigt um +0,96 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +5,01 %, Carl Zeiss Meditec +3,50 %, Nemetschek +2,77 %

Flop-Werte: Kontron -1,08 %, IONOS Group -1,01 %, Jenoptik -0,36 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.023,82 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: Mercedes-Benz Group +4,28 %, BMW +2,31 %, Bayer +2,25 %

Flop-Werte: Münchener Rück -1,47 %, Schneider Electric -1,44 %, DANONE -1,38 %

Der ATX steht bei 3.669,95 PKT und gewinnt bisher +1,14 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +2,42 %, OMV +1,65 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,58 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,84 %, Verbund Akt.(A) -1,25 %, Immofinanz -1,24 %

Der SMI steht bei 11.862,54 PKT und verliert bisher -0,43 %.

Top-Werte: Sika +1,25 %, Sonova Holding +0,74 %, Kuehne + Nagel International +0,42 %

Flop-Werte: Zurich Insurance Group -1,89 %, UBS Group -1,42 %, Roche Holding -1,29 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:48) bei 7.504,58 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: ArcelorMittal +2,23 %, SAFRAN +1,72 %, Bureau Veritas +1,39 %

Flop-Werte: Schneider Electric -1,44 %, DANONE -1,38 %, AXA -1,33 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:21) bei 2.535,96 PKT und fällt um -0,22 %.

Top-Werte: Getinge (B) +3,00 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,14 %, Skanska (B) +0,78 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -2,94 %, Volvo Registered (B) -2,31 %, ABB -1,00 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 3.688,50 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: Metlen Energy & Metals +2,05 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +2,05 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,57 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -2,26 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,13 %, Coca-Cola HBC -2,02 %