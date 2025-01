US-Arbeitsmarkt überrascht im Dezember mit starkem Beschäftigungswachstum

Im November lag der Zuwachs noch bei 212.000. Zusätzlich sank die Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent im November auf 4,1 Prozent. Diese Verbesserung lag ebenfalls leicht unter den Erwartungen der Analysten, die von einer unveränderten Quote ausgegangen waren.

Laut dem CME-FedWatch-Tool liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte auf der nächsten Sitzung der Federal Reserve bei lediglich 7 Prozent. Der Bericht signalisiert, dass die Fed ihre Zinssenkungskampagne möglicherweise pausieren wird.

Die Aktienfutures gerieten am Freitag stark unter Druck: Die Futures auf den S&P 500 gaben um 1 Prozent nach, während die Nasdaq-100-Futures um fast 1,2 Prozent fielen. Der Dow Jones verlor knapp 0,8 Prozent.

Finanzmarktexperte Andreas Lipkow sieht durch den anhaltend starken Arbeitsmarkt in den USA nur noch wenig Spielraum für weitere Zinssenkungen. "Der Jobmotor in den USA läuft weiter auf Hochtouren und lässt der US-Notenbank kaum Raum für größere Sprünge", schrieb er in einem Marktupdate.

Lipkow betonte, dass nun abzuwarten sei, ob sich die robuste Beschäftigungslage auch auf das Verbraucherverhalten auswirkt. "Das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan wird darüber Auskunft geben", fügte er hinzu.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion