Zahl der Apotheken auf niedrigstem Stand seit 1978

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Apotheken in Deutschland ist auf den niedrigsten Stand seit fast 50 Jahren gefallen. Per Jahresende 2024 gab es der Apothekervereinigung ABDA zufolge 17.041 Apotheken - 530 Geschäfte oder drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Damit verzeichne man die niedrigste Apothekenzahl in Deutschland seit 1978. "Damals gab es in Ost- und Westdeutschland zusammen 16.857 Apotheken."

Die Versorgung dünne zunehmend aus, sagte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening. "Die Menschen müssen längere Wege zur nächsten Apotheke zurücklegen und auf die bisherige vertraute Versorgung verzichten."