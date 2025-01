Festhalten!

Sobald es auf Wochenbasis über ein Niveau von 5.072 Punkten rauf geht, werden zeitnahe Gewinne zunächst an die Rekordstände von 5.121 Punkten ermöglicht, ein weiteres Ziel darüber läge am 161,8 % Fibo bei 5.258 Punkten. Mittelfristig besitzt die Formation aber Kurspotenzial sogar auf 5.733 Punkte, sollte das Konstrukt vollständig abgearbeitet werden. Bevor es jedoch zu einem nachhaltigen Ausbruch kommt, könnte der EuroStoxx 50 Index kurzzeitig noch einmal in den Bereich von 4.860 Punkten zurücksetzen, spätestens am EMA 50 (Woche) bei 4.819 Punkten sollte eine Konsolidierung enden. Geht es darunter, müsste zwingend mit einem ausgiebigen Test der rechten Schulter bei 4.688 Punkten gerechnet werden.

EuroStoxx 50 Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Die Chancen auf eine erfolgreiche Auflösung der inversen SKS-Formation stehen derzeit extrem gut, ein Wochenschlusskurs oberhalb von 5.072 Punkten würde erste Hinweise auf eine Rallyefortsetzung an 5.258 und darüber mittelfristig an 5.733 Punkte liefern. Entsprechend dieser Entwicklung könnte ein Long-Investment beispielshalber durch das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ5W1Q in Erwägung gezogen werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich bei einem Anstieg an das erste Ziel auf 100 Prozent, Ziele im Schein wurden bei 4,86 und 9,61 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber das Niveau von 4.895 Punkte noch nicht überschreiten, im Schein würde sich hierdurch ein äquivalenter Stopp-Kurs von 1,23 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind jedoch gut einige Wochen bis Monate einzuplanen.