Steinmeier ruft zu verantwortungsvollem Wählen auf

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an die Bürger appelliert, sich der wegweisenden Bedeutung der Bundestagswahl bewusst zu sein und "verantwortungsvoll" zu wählen. "Entscheiden wir uns für eine demokratische Zukunft, in der Verständigung, Zusammenarbeit und Kompromisse möglich bleiben! Stimmen wir für eine offene Gesellschaft, in der Menschenfeindlichkeit keinen Platz hat", sagte Steinmeier bei einem Mittagessen für ehrenamtlich engagierte Bürger nach seinem Neujahrsempfang in Berlin.

In dieser Zeit, in der freiheitliche Demokratien im Inneren wie von außen angegriffen würden, trügen alle Wählerinnen und Wähler am 23. Februar Verantwortung für das gemeinsame Ganze, für ein gutes Miteinander und für unsere Demokratie, betonte Steinmeier laut veröffentlichtem Redetext. "Unsere Demokratie ist stark, wenn wir sie stark machen."