NGO für Klimaschutz und CO²-Kompensation sucht Bereichsleitung für Projektentwicklung in Afrika

Projekte Biomasse, Biogas & NegativemissionenDas gemeinnützige Klimaschutzunternehmen entwickelt erneuerbare Energien mitProjekten in den Bereichen Biomasse, Biogas und Negativemission und baut diesemit eigenen Tochter- und Partnerfirmen auf. Das Hauptgeschäft ist dabei dieCO²-Kompensation.Die neue Leitungskraft soll sich in dem Unternehmen vor allem auf Projekte imGlobalen Süden, insbesondere Afrika konzentrieren.Bereichsleiter*in Projektentwicklung & Steuerung erneuerbarer EnergienDie Bereichsleitung wird die Verantwortung für die Leitung und Weiterentwicklungdes Portfolios an Klimaschutzprojekten in den Bereichen Biomasse, Biogasanlagenund Negativemissionen-Technologien tragen und die strategische Planung,Steuerung und Kontrolle der Projektaktivitäten übernehmen.Sie wird darüber hinaus für die Führung und Entwicklung des interdisziplinärenTeams verantwortlich sein, Verantwortung für Budget, Qualität undProjektfortschritte tragen sowie das Unternehmen auf nationalen undinternationalen Plattformen repräsentieren.Erfahrene Akademiker*innen aus Umwelt & Ingenieurwesen gesuchtFür die Stelle werden erfahrene Kandidat*innen mit einem Studium inUmweltwissenschaften oder Wirtschaftsingenieurwesen gesucht, die idealerweiseeinen Studienschwerpunkt auf erneuerbare Energien gelegt haben.Bei der Suche nach passenden Bewerber*innen wird das Unternehmen aus Berlin vonder Kontrast Personalberatung GmbH unterstützt.