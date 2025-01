Krypto-Millionen für Trumps Amtseinführung!

Ripple, eines der führenden Unternehmen im Blockchain-Bereich, hat satte 5 Millionen US-Dollar in Form von XRP, seiner eigenen Kryptowährung, an das Amtseinführungskomitee von Donald Trump gespendet. "Dies ist eine Investition in eine vielversprechende Zukunft für Innovation und Regulierung", sagte ein Unternehmenssprecher. Besonders bemerkenswert: Der Wert von Ripples XRP-Reservoir ist seit der Wiederwahl Trumps um 85 Milliarden US-Dollar gestiegen.

CEO Brad Garlinghouse und Chefjurist Stuart Alderoty trafen sich bereits mit Trump, was Spekulationen über eine enge Zusammenarbeit befeuert.