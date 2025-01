Citi bullish für McDonald's!

Citi ist der Ansicht, dass McDonald’s durch eine optimierte Strategie in den USA, eine abgestimmte Werbekampagne und die Einführung neuer Produkte seine Wettbewerbsposition gegenüber der Konkurrenz deutlich stärken kann. Erste Belege dafür, dass die Strategie bei den Kunden gut ankommt, sei der Start des 5-Dollar-Menüs Ende Juni 2024 in den USA gewesen, der laut Citi zu einem Anstieg des Kundenverkehrs geführt habe.

"Nach über einem Jahr, in dem Kunden auf kumulative Preiserhöhungen reagierten, erwarten wir, dass 2025 ein Jahr wird, in dem McDonald’s seine Größenvorteile voll ausschöpfen, Marktanteile in Schlüsselmärkten gewinnen und eine Erholung bei Margen und EBIT-Wachstum fördern wird", schrieb Tower. "Beschleunigte Marktanteilsgewinne und ein Rückgang zu einem vergleichbaren Umsatzwachstum von mehr als 3 Prozent in den USA im Jahr 2025 werden zu einer höheren Bewertung und relativer Outperformance im nächsten Jahr führen."

McDonald’s verfügt über deutlich größere Werbebudgets als seine Wettbewerber, fügte der Analyst hinzu. Gleichzeitig würden direkte Konkurrenten wie Burger King und Wendy’s in diesem Jahr unter temporären Kürzungen ihrer Marketingbudgets leiden.

Zudem erwartet der Analyst, dass die Fastfood-Kette künftig vermehrt Kooperationen mit Prominenten, wie etwa spezielle "Celebrity Meals", sowie neue Sammelaktionen einführen wird.

Diese strategischen Schritte könnten McDonald’s helfen, sich weiter von seinen Konkurrenten abzusetzen, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 278,6EUR auf Tradegate (10. Januar 2025, 15:58 Uhr) gehandelt.

