Waldbrände in Los Angeles - Verbesserung in Palisades erwartet Bei den schweren Waldbränden in und um Los Angeles geht die Brandschutzbehörde davon aus, dass es zumindest beim Feuer in Palisades im Laufe des Tages leichte Fortschritte beim Löschen geben könnte. "Es geht in die richtige Richtung", sagte Brent …