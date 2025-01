PAN GLOBAL TREIBT DIE PROJEKTE ESCACENA UND CÁRMENES IN SPANIEN IM RAHMEN DES ERFOLGREICHEN PROGRAMMS 2024 VORAN

TSXV: PGZ | OTCQX: PGZFF | FRA: 2EU

Erweiterte Kupfer-Zinn-Gold-Mineralisierung bei den Entdeckungen La Romana und Cañada Honda im Vorzeigeprojekt Escacena in Südspanien

Erlangung des Oberflächenzugangs zum äußerst aussichtsreichen Bravo-Ziel 1 km östlich von La Romana

Abschluss der Oberflächenexploration im Zielgebiet Bravo vor der für diesen Monat geplanten Bohrung

Abschluss eines fortgeschrittenen metallurgischen Kupfer-Zinn-Testprogramms für die Mineralisierung von La Romana mit branchenführenden Ergebnissen

Beginn der Exploration auf dem Kupfer-Nickel-Kobalt-Gold-Projekt Cármenes in Nordspanien

Einzelheiten zur Bohrkampagne 2025 werden in Kürze bekannt gegeben

VANCOUVER, BC, 10. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQX: PGZFF) (FRA: 2EU) gab heute eine Zusammenfassung der wichtigsten Meilensteine im Rahmen der Explorationsprogramme 2024 auf den zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Zinn-Gold-Projekten Escacena und Cármenes in Spanien bekannt.

„Mit der Unterstützung eines außergewöhnlichen Explorationsteams in Spanien haben wir im Jahr 2024 solide operative Ergebnisse erzielt. Die laufenden Ressourcenbohrungen auf Escacenas Ziel La Romana erweiterten die oberflächennahe Mineralisierung um mehr als 300 Meter, wodurch sich die Streichenlänge der oberflächennahen Lagerstätte auf 1,5 km vergrößerte und weiteres Expansionspotenzial aufzeigte. Fortschrittliche metallurgische Kupfer-Zinn-Tests lieferten branchenführende Ergebnisse. Die Oberflächenexploration wurde auf dem hochprioritären Ziel Bravo abgeschlossen und mehr als 15 noch zu bohrende geophysikalische und geochemische Anomalien auf dem zielreichen Projekt Escacena identifiziert. Die Bohrungen bei Escacena werden in dieser Woche wieder aufgenommen, wobei fünf neue Ziele für Bohrtests in dieser Kampagne priorisiert werden", sagte Tim Moody, Präsident und Geschäftsführer von Pan Global .