Polen legt Standort für neuen Großflughafen fest

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen hat den Standort für einen geplanten neuen Zentralflughafen endgültig festgelegt. Einen entsprechenden Beschluss habe der Verwaltungschef der Woiwodschaft Masowien getroffen, teilte die Betreibergesellschaft mit. Dies sei ein entscheidender Schritt für den Bau des modernsten Flughafens in Europa, sagte Infrastrukturminister Dariusz Klimczak.

Der Großflughafen soll in Baranow zwischen der Hauptstadt Warschau und der viertgrößten polnischen Stadt Lodz entstehen. Wie Regierungschef Donald Tusk bereits im Juni bekanntgab, soll der Flughafen 2032 in Betrieb gehen und für bis zu 34 Millionen Passagiere jährlich ausgelegt sein. Zum Vergleich: Der BER in Berlin verzeichnete von Januar bis November 2024 rund 23,5 Millionen Passagiere, in Frankfurt waren es knapp 57 Millionen.

Die Kosten für Polens neuen Großflughafen und den Ausbau der Infrastruktur werden auf 30 Milliarden Euro geschätzt. Geplant ist außerdem eine Expansion der polnischen Fluggesellschaft Lot./dhe/DP/he