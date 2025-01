Peter Bauer und Markus Schüller übernehmen IT-Führung der Münchener Verein Versicherungsgruppe (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Zum Jahresbeginn wird der Fachbereich IT der Münchener VereinVersicherungsgruppe mit gleich zwei neuen Führungskräften besetzt. Peter Bauerwird, vorbehaltlich der Zustimmung der BaFin, zum 15.02.2024 als neuer ChiefInformation Officer (CIO) in den Vorstand der Münchener VereinVersicherungsgruppe berufen. Zum Jahresbeginn startete zudem Markus Schüller alsneuer Fachbereichsleiter IT. Damit setzt der Münchener Verein ein klares Zeichenzur strategischen Weiterentwicklung sowie Modernisierung der eigenenIT-Landschaft und markiert mit der Neuaufstellung einen entscheidenden Schrittin Richtung digitaler Transformation.Als Fachbereichsleiter IT verantwortet Markus Schüller seit 01.01.2025 siebenIT-bezogene Abteilungen und ist für die digitale Transformation des Unternehmenszuständig. Zudem trägt er als Leiter für den Fachbereich IT wesentlich zurstrategischen Geschäftsentwicklung des Münchener Verein bei. Der erfahreneIT-Spezialist folgt auf Manfred Wernhard, der sich in diesem Jahr in denRuhestand verabschiedet. Er berichtet künftig an Peter Bauer, der denFachbereich IT als eigenständiges Ressort ab Februar im Vorstand vertreten wird.Die Fachbereiche Service, KV Betrieb und Leistung sowie Lebens- und AllgemeineVersicherung werden künftig im Ressort von Sebastian Hartmann angesiedelt.Herr Dr. Lohmöller hat die persönliche Entscheidung getroffen, seine Vorstands-und Geschäftsführungsmandate für die Unternehmungen des Münchener Vereinvorzeitig zum 31.03.2025 zu beenden. Die Aufsichtsräte der Unternehmen bedauerndiese Entscheidung von Herrn Dr. Lohmöller sehr, respektieren jedoch seinenWunsch und haben dem zugestimmt. Herr Dr. Lohmöller steht dem Münchener Vereinbis Jahresende noch beratend zur Seite und führt das Beiratsmandat im InsurTechHub Munich im gemeinsamen Interesse bis zum Ende seines Dienstverhältnissesfort. Die Unternehmen des Münchener Verein danken Herrn Dr. Lohmöller für dessenLeistungen als Vorstand seit 2021. Sie wünschen ihm beruflich und persönlich fürdie Zukunft alles Gute."Die digitale Transformation, eine nachhaltige Migration und die Investition inzukunftsträchtige Entwicklungen im Bereich IT sind Kernthemen für dasstrategische Wachstum unserer Versicherungsgruppe. Mit der Nachfolge undNeuaufstellung wollen wir dieser großen Aufgabe Rechnung tragen und genügendFreiheit für eine Fokussierung schaffen. Wir freuen uns mit Peter Bauer alsneues Vorstandsmitglied und Markus Schüller als neuen Fachbereichsleiter zwei