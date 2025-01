Gemeinsam den Weg nach vorne beschreiten | Huawei veröffentlicht die Top 10 Trends der Ladenetzbranche 2025

SHENZHEN, China, 10. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Huawei veröffentlichte die Top 10 Trends der Ladenetzbranche 2025 mit dem Thema "Gemeinsam den Weg nach vorne beschreiten". Wang Zhiwu, Präsident von Huawei Smart Charging Network Domain, interpretiert die 10 wichtigsten Trends der Ladeinfrastrukturbranche für 2025 aus der Perspektive der Entwicklungsrichtungen der Branche und des technologischen Entwicklungspfads.

Er stellt fest, dass sich Elektrofahrzeuge (EVs) wieder besser entwickelt haben als erwartet. Schätzungen zufolge wird die Zahl der E-Fahrzeuge innerhalb von 10 Jahren weltweit 480 Millionen erreichen. Wir befinden uns bereits in der Ära der umfassenden Elektrifizierung. In Zukunft wird Huawei mit Partnern und Kunden zusammenarbeiten, um die Abdeckung mit ultraschnellen Ladegeräten in allen Szenarien zu beschleunigen. In der Flut der Elektrifizierung von Fahrzeugen setzen wir uns für die Verwirklichung der Vision ein, gemeinsam die Straße aufzuladen, die vor uns liegt.