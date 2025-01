Schock an den Börsen: DAX und Dow Jones im Minus, TecDAX trotzt Trend!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine überwiegend negative Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 20.236,26 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,48%. Ähnlich verhält es sich mit dem MDAX, der bei 25.413,48 Punkten um 0,69% gefallen ist, und dem SDAX, der mit einem Rückgang von 0,74% bei 13.806,56 Punkten steht. Im Gegensatz dazu zeigt der TecDAX eine positive Entwicklung und legt um 0,32% zu, womit er aktuell bei 3.502,79 Punkten notiert. Auf der anderen Seite des Atlantiks verzeichnen die US-amerikanischen Indizes deutliche Verluste. Der Dow Jones fällt um 1,64% und steht bei 41.958,30 Punkten, während der S&P 500 ebenfalls um 1,64% nachgibt und bei 5.820,29 Punkten notiert. Insgesamt dominieren an diesem Tag die negativen Vorzeichen, wobei der TecDAX als einziger der betrachteten Indizes einen leichten Anstieg verzeichnet.Die Mercedes-Benz Group führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 3,90% an, gefolgt von Bayer mit 1,30% und Volkswagen (VW) Vz, das um 1,09% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte erhebliche Rückgänge, angeführt von E.ON mit -4,70%, gefolgt von Siemens Energy mit -4,28% und Zalando, das um -5,16% fiel.Im MDAX sticht Stroeer mit einem beeindruckenden Plus von 20,65% hervor, während Carl Zeiss Meditec und SILTRONIC AG mit 3,78% bzw.3,06% ebenfalls positive Entwicklungen zeigten.Die MDAX-Flopwerte hingegen zeigen deutliche Verluste, angeführt von TRATON mit -8,75%, gefolgt von HelloFresh mit -7,00% und Wacker Chemie, das um -6,44% fiel.Im SDAX verzeichnet PATRIZIA einen Anstieg von 3,25%, während Verbio und STO mit 2,66% und 2,62% ebenfalls im Plus liegen.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Deutsche Pfandbriefbank mit -5,11%, gefolgt von Schaeffler mit -3,97% und JOST Werke, das um -3,35% fiel.Im TecDAX sind Carl Zeiss Meditec und SILTRONIC AG mit 3,78% und 3,06% die Spitzenreiter, während Nemetschek mit einem Anstieg von 2,08% ebenfalls positiv abschneidet.Die TecDAX-Flopwerte zeigen geringere Rückgänge, angeführt von IONOS Group mit -1,80%, gefolgt von 1&1 mit -2,18% und Jenoptik, das um -1,44% fiel.Im Dow Jones führt The Home Depot mit einem Anstieg von 1,36%, gefolgt von Walmart mit 1,25% und Unitedhealth Group, das um 1,14% zulegte.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen signifikante Verluste, angeführt von Travelers Companies mit -4,32%, gefolgt von Goldman Sachs Group mit -3,45% und Apple, das um -3,21% fiel.Im S&P 500 sticht Walgreens Boots Alliance mit einem Anstieg von 22,61% hervor, gefolgt von Constellation Energy mit 22,52% und Delta Air Lines (DE) mit 9,65%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von CBRE Group Registered (A) mit -6,64%, gefolgt von Monolithic Power Systems mit -6,11% und Edison, das um -5,78% fiel.