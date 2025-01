Deutliche Kursverluste nach Arbeitsmarktbericht

Ein starker US-Arbeitsmarktbericht belastete die Kurse deutlich. Die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten hat im Dezember deutlich mehr Arbeitsplätze geschafften als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 256.000 neue Stellen hinzu. Volkswirte hatten mit lediglich 165.000 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag nach einem starken Arbeitsmarktbericht gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,53 Prozent auf 107,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 4,75 Prozent. Die Rendite 30-Jähriger-Anleihen stieg bis auf 5,0 Prozent. Dies war der höchste Stand seit Oktober.

"Der Arbeitsmarkt ist in einer guten Verfassung und die US-Notenbank dürfte sich mit den Zahlen bestärkt sehen, bezüglich Zinssenkungen eine vorsichtige und abwartende Haltung einzunehmen", kommentierte Ulrich Wortberg, Volkswirt bei der Landesbank Hessen-Thüringen. "Die Zinssenkungserwartungen bleiben gedämpft." Dies belastete die Anleihekurse.

Zuvor hatten bereits Vertreter der US-Notenbank angesichts der hartnäckigen Inflation ein vorsichtiges Vorgehen in Aussicht gestellt. An den Finanzmärkten wird mittlerweile in der ersten Jahreshälfte mit keiner Zinssenkung mehr gerechnet./jsl/he