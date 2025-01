Leitindex ATX schließt nach US-Daten gut behauptet

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit leichten Gewinnen geschlossen. Der ATX gab einen Großteil seiner anfänglichen Gewinne im Tagesverlauf wieder ab und beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,11 Prozent und 3.651,51 Punkten. An anderen Börsen in Europa gab es Verluste zu sehen. Negativ wurde der am Nachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht aufgenommen. Die Daten waren überraschend gut ausgefallen und schürten Ängste vor einem strafferen Zinskurs der US-Notenbank.

Die US-Wirtschaft hat im Dezember deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 256.000 Stellen hinzu, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 165.000 neuen Stellen gerechnet. Die Arbeitslosenrate in den USA ist gleichzeitig überraschend um 0,1 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent zurückgegangen. Analysten hatten hier eine Stagnation erwartet.