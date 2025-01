Aetina arbeitet mit Qualcomm zusammen, um Edge-KI mit bahnbrechenden On-Premise-Lösungen voranzutreiben

TAIPEH, 10. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die Aetina Corporation, ein führender Anbieter von Edge-KI-Lösungen und eine Tochtergesellschaft der Innodisk Group, gab heute eine Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, Inc. bekannt, die die revolutionäre Qualcomm AI On-Prem Appliance Solution und die Qualcomm AI Inference Suite für On-Prem vorstellte. Diese Zusammenarbeit kombiniert die hochmodernen Inferenzbeschleuniger und die fortschrittliche Software von Qualcomm Technologies mit der Edge-Computing-Hardware von Aetina, um eine beispiellose Rechenleistung und einsatzbereite KI-Anwendungen für Unternehmen und Industrieunternehmen bereitzustellen.

Das Flaggschiff, Aetina MegaEdge AIP-FR68, setzt neue Maßstäbe in der Branche, indem die Beschleunigerkarten der Qualcomm Cloud KI-Familie integriert werden. Jede Cloud AI 100 Ultra-Karte liefert beeindruckende 870 TOPS an KI-Rechenleistung bei 8-Bit-Integer (INT8) bei einer bemerkenswerten Energieeffizienz von nur 150 W Stromverbrauch. Das System unterstützt zwei Cloud AI 100 Ultra-Karten in einer einzigen Desktop-Workstation. Diese bahnbrechende Kombination aus Leistung und Effizienz in einem kompakten Formfaktor revolutioniert die KI-Verarbeitung vor Ort und macht die Datenverarbeitung auf Unternehmensebene zugänglicher denn je.

Richard Hung, Vizepräsident bei Aetina, betonte das transformative Potenzial: „Unsere Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies stellt einen bedeutenden Durchbruch bei der Bereitstellung von Edge-KI dar. Indem wir die komplexe Landschaft in einen Desktop-Formfaktor bringen, demokratisieren wir den Zugang zu KI-Funktionen auf Unternehmensniveau. Diese Lösung ermöglicht es Unternehmen, ausgefeilte KI-Modelle lokal auszuführen, wobei der Datenschutz gewährleistet wird und gleichzeitig eine hervorragende Interoperabilität und Leistung auf Cloud-Ebene erhalten bleibt."

Die Zusammenarbeit führt innovative Anwendungen in der generativen KI ein, insbesondere durch Large Language Models (LLMs) mit Retrieval-Augmented Generation (RAG). Diese Weiterentwicklung ermöglicht es Organisationen, generative KI-Modelle auf Standard-PC-Workstations schnell zu entwickeln, zu testen und anzupassen, mit nahtloser Skalierbarkeit auf private oder Cloud-Rechenzentren. Diese Fähigkeit ist besonders wertvoll für Branchen, die eine sichere und leistungsstarke KI-Verarbeitung benötigen, wie z. B. das Gesundheitswesen, das Finanzwesen, der Einzelhandel und die Fertigung. Darüber hinaus stärkt die Zusammenarbeit die Rolle von Aetina als wichtiger KI-Innovator innerhalb der Innodisk Group und unterstreicht die Kompetenz des Unternehmens in globalen Partnerschaften.