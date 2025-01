Stroeer - Aktie im Rampenlicht - 10.01.2025

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,53 % geändert.

Der Werbevermarkter Ströer erwägt den milliardenschweren Verkauf seiner Außenwerbesparte. Der Kölner Konzern bestätigte am Freitag nach Börsenschluss entsprechende Berichte zu ersten Angeboten von Finanzinvestoren. Dem Kerngeschäft mit der …

Ein starker Arbeitsmarktbericht aus den USA hat am Freitag auch den deutschen Aktienmarkt belastet. Die Sorgen vor dort vorerst ausbleibenden Zinssenkungen wurden davon bestärkt, dass die US-Wirtschaft im Dezember deutlich mehr Arbeitsplätze …

EQS-Ad-hoc: Ströer SE & Co. KGaA / Key word(s): Mergers & Acquisitions/Statement Ströer confirms discussions with interested parties regarding Ströer's core assets 10-Jan-2025 / 18:18 CET/CEST Disclosure of an inside information acc. to Article 17 …