Nach den heutigen US-Arbeitsmarktdaten crasht das Narrativ der Wall Street: eingepreist war, dass die Inflation und die Zinsen im Jahr 2025 sinken werden, aber die Wirtschaft der USA nach Amtsübernahme durch Donald Trump wegen Steuersenkungen und Dereguleriung stark bleiben wird. Die Wall Street hatte also die Beste aller Welten erwartet - und die Trump-Zölle dabei weitgehend ausgeblendet. Aber die weiter steigenden Kapitalmarkt-Zinsen und der starke Dollar werden immer mehr zum Gegenwind für die Aktienmärkte - und bremsen gleichzeitig die Wirtschaft in den USA aus. Wenn es dumm läuft, passsiert also das Gegenteil dessen, was alle erwartet haben: Trump wird zum Problem (Zölle etc.) und ist eben nicht die Lösung..

Das Video "Zinsen, Inflation, Trump: Das Narrativ der Wall Street crasht!" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

https://www.youtube.com/watch?v=g-wGghUrLS4