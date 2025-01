Pimax stellt mit Crystal Super das weltweit erste VR-Headset mit Retina-Technologie auf der CES2025 vor

Crystal Super ist das neueste Flaggschiff-Headset von Pimax mit einer Auflösung von 3840x3840 pro Auge. Damit bietet das Produkt als weltweit erstes VR-Headset die Klarheit der Retina-Technologie. Die asphärischen Glaslinsen bieten 57 PPD bei einem horizontalen Sichtfeld von über 120° und einer beeindruckenden Helligkeit von 280 nits.

Pimax präsentiert das Modell Crystal Super DVT2 (Design Validation Test #2), bei dem alle Funktionen außer dem Eye-Tracking funktionieren und letzte Optimierungen noch vorgenommen werden müssen. Internationale Medien wie Linus Tech Tips, CNN, TechRadar, PC Gamer, PC Mag, Heise und Gaming Nexus sowie Content-Autoren haben als erste diese Innovationen getestet und kommentierten die bahnbrechende neue Klarheit, Helligkeit und das breite Sichtfeld des neuen Headsets.

Crystal Super wird mit verschiedenen optischen Engines geliefert, d. h. alle Panels und Linsen können innerhalb von Sekunden ausgetauscht werden. Das 57-PPD-QLED-Display (demonstriert auf der CES) wird demnächst ausgeliefert, das 50-PPD-QLED und die Mikro-OLED kommen ebenfalls im ersten Quartal 2025 auf den Markt.

Partner und andere Headsets

Zum Debüt von Crystal Super gesellte sich das schlankere Pimax Crystal Light – ein erschwinglicheres High-End-PCVR-Headset, das bei Flug- und Rennsimulatoren äußerst beliebt ist. In einem solchen Szenario wurde das Headset von Partnern wie Next Level Racing, MOZA Racing, Podium1 und Apevie vorgestellt – ebenso wie in anderen Anwendungsfällen von Moxi (Sporttraining), CAD FORGE und NEED Immersive Reality (professionelles Design).

Abgerundet wird das Angebot von Pimax auf der CES2025 durch den 60G Airlink, der Wireless-PCVR mit extrem niedriger Latenz mit dem originalen Pimax Crystal bietet. Der 60G Airlink läuft jetzt mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, um den Benutzern uneingeschränkte Freiheit zu bieten – ohne Kompromisse bei der Leistung oder der visuellen Wiedergabetreue.

„Es ist immer wieder eine spannende Erfahrung, auf der CES zu sein, um Benutzer zu treffen und ihnen bei der Anwendung unserer Headsets zuzusehen. In diesem Jahr haben wir erstmals eine öffentliche Demo des Crystal Super angeboten", so Robin Weng, Gründer von Pimax. „Die positiven Reaktionen der Teilnehmer bestätigen uns in unserem Bestreben, die VR-Technologie auf ein neues Niveau zu führen."

