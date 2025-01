Menarini Group und Insilico Medicine schließen eine zweite exklusive globale Lizenzvereinbarung ab für einen KI-entwickelten präklinischen Wirkstoff, der auf einen hohen ungedeckten Bedarf in der Onkologie abzielt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Florenz, Italien und Cambridge, Massachusetts. (ots/PRNewswire) -- Dies ist der zweite Wirkstoff, den die Menarini-Gruppe von Insilico Medicinelizenziert hat und der durch deren generative KI-Plattform entwickelt wurde,ähnlich wie der KAT6-Inhibitor (MEN2312), der vor einem Jahr für diepräklinische Phase lizenziert wurde und rasch in die klinische Phase überging.- Im Rahmen der Vereinbarung erhält Menarini Group die weltweiten Rechte zurEntwicklung und Vermarktung des Wirkstoffes. Die Vereinbarung beinhaltet eineVorauszahlung von 20 Millionen US-Dollar, und der Gesamtwert einschließlichaller Entwicklungs-, Zulassungs- und kommerziellen Meilensteine, beträgt über550 Millionen US-Dollar, gefolgt von gestaffelten Lizenzgebühren.Die Menarini Group ("Menarini"), ein führendes internationales Pharma- undDiagnostikunternehmen, und Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), einehundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, die sich daraufkonzentriert, Krebspatienten transformative onkologische Behandlungenanzubieten, sowie Insilico Medicine ("Insilico"), ein auf generativerkünstlicher Intelligenz (KI) basierendes Biotechnologieunternehmen für dieklinische Phase, gaben heute bekannt, dass die Unternehmen einen exklusivenLizenzvertrag abgeschlossen haben, der Stemline die weltweiten Rechte zurEntwicklung und Vermarktung eines präklinischen niedermolekularen Wirkstoffsgewährt, der auf einen hohen ungedeckten Bedarf in der Onkologie abzielt.Bei dem Wirkstoff handelt es sich um einen hochselektiven und potenziellklassenbesten niedermolekularen Inhibitor, der auf ein breites Spektrum vonsoliden Tumorerkrankungen abzielt und mit Hilfe von Chemistry42, Insilicosgenerativer chemischer KI-Engine, und Insilicos Arzneimittelforschungsteamentwickelt wurde. Der Wirkstoff hat die präklinische Entwicklung erfolgreichabgeschlossen und eine breite Anti-Tumor-Aktivität bei ausgewählten Krebsartengezeigt."Wir freuen uns sehr über unsere zweite Zusammenarbeit mit Insilico Medicine,einem führenden Unternehmen auf dem Gebiet der generativen KI, für einenhochselektiven und potenziell klassenbesten niedermolekularen Wirkstoff, der aufein breites Spektrum von Krebsarten abzielt", sagte Elcin Barker Ergun, CEO derMenarini Group. "Dieser Wirkstoff wird uns helfen, in neue Bereiche mit hohemungedecktem Bedarf vorzudringen und die Tumorbereiche zu erweitern, in denen wirKrebspatienten mit bahnbrechenden Therapien helfen können.""Unsere bisherigen Erfahrungen mit Menarini Stemline haben gezeigt, dass dasUnternehmen effizient, agil und strategisch arbeitet und sich dafür einsetzt,die besten neuartigen therapeutischen Lösungen für Krebspatienten rasch