Klare Verluste - US-Arbeitsmarkt nährt Zinssorgen

Mal eine positive Abwechslung zu den üblichen deutschen marktengen Microcap-Buden die dort regelmässig gepusht werden.

die Zeiten als ich jede einzelne Dividende hier kommentiert hab, sind schon lange vorbei. Sonst wäre ich jeden Tag damit beschäftigt. Aber auf den gestrigen Tag muss ich jetzt doch mal näher eingehen. Da kamen nämlich nicht 1 oder 2 oder 3 Zahlungen rein, sondern gleich 10.Da wäre als erstes die Monsterdividende von Total Gabon: 547€, größte bisherige Einzelzahlung. Netter Nebeneffekt, obwohl es 42% DR auf den damaligen Kurs waren, steht die Aktie jetzt nach Divi-Abschlag sogar etwas höher. Mit der Rendite seit September 2020 kann ich wirklich zufrieden sein. Dann kam etwas Kleingeld von Redeia aus Spanien, auch Kongo und Seychellen haben wie üblich pünktlich bezahlt. Nicht zu vergessen einen ordentlichen Batzen von Halyk-Bank aus Kasachstan - ebenfalls ein Glückstreffer. Und trotz schönem Kursverlauf mit KGV 3 und DR 20% noch immer haltenswert. Aus den USA dann noch SLR Investment, SPG, Ares und Pepsi mit den Dividenden. Und nochmal paar €€ von Banco do Brasil. In Summe 898€ - wird wahrscheinlich ein Rekord für die Ewigkeit bleiben.Damit an einem einzigen Tag den Rekord aus Januar 2024 pulverisiert. Geht ja gut los im Neuen Jahr 2025 !!!!Ja, so macht die Dividendenstrategie schon Spaß.wie erwähnt schau ich mir natürlich jeden Einwurf hier genauer an. Krung Thai Bank hatte ich sogar schon mal vor vielen vielen Jahr (vor 2012). Da ich aber bereits 2 Thai-Vertreter im Depot hab (Thanachart und Thai Union Group) bleibt die erstmal aussen vor. Abgesehen davon hab ich schon relativ viele Banken, will da kein Klumpenrisiko aufbauen.Höegh kenne ich natürlich - wird ja auch viel beim Kleinen Chef promoted.Reicht mir aber was ich an Hafnia, Torm, 2020 Bulkers usw. hab. Bin aber trotzdem bei Dir fündig geworden - hast mich neulich an die Spark New Zealand erinnert. Die ich vor langer Zeit ebenfalls schon mal hatte. Da mir aktuell Neuseeland auf meiner Karte gefehlt hat, hab ich mich kurzfristig entschieden und zugeschlagen. Chart ist ja eher unten als oben, und schöne Divi gibt`s ja auch. Drücken wir uns die Daumen.Und apropos Karte+Flaggen. Hab ja öfter geschrieben dass ich all meine Ziele erreicht hab - sowohl beim Depotstand als auch Dividenden. Also kann ich meinen Flaggenspleen die nächsten Monate voll ausleben - mal schaun wie weit ich komme. Bin aktuell ja bei ungefähr 65 Ländern - ob ich jemals die 100 schaffe??? Ist einen Versuch wert.Bin also immer wieder auf der Suche und hab mich gestern mit dem Baltikum beschäftigt. Da hatte ich nur Estland mit Merko Ehitus und Tallinna Kaubamaja im Depot. Bin dann in Litauen fündig geworden, wo mir die Apranga AB gefallen hat. Eine Modekette in den 3 baltischen Ländern, voll auf Expansionskurs, ein KGV von 8-9 und DR von 9%. Da kann Timburg nicht nein sagen. Seit gestern also im Depot. Wobei ich Richtung Newbies immer wieder betone - solche exotischen Spielereien mach ich generell mit Beträgen <1000€. Was sich im Nachhinein oftmals als Fehler herausstellt - so mancher Exote ist ja um Welten besser gelaufen als Nestle & Novartis. Wie z.B. die vorhin erwähnte Merko Ehitus - ebenfalls seit September 2020 im Depot und mittlerweile über 200% Plus - Dividenden kommen noch obendrauf. Leider viel zu wenig davon gekauft. Bin mittlerweile auch beruhigt - da haben ja einige aus dem Thread vor paar Monaten gekauft und da hat man natürlich Bammel, ob es auch weiterhin aufwärts geht. Scheint aber zu laufen bei denen.Zu Apranga:OK, mal schaun wie`s allgemein weiter geht - der DAX will noch nichts von Korrektur wissen und in den USA wird es die nächsten Monaten bestimmt nicht langweilig. Das Trampeltier hat bestimmt jeden Tag eine neue tolle Idee, welche Kurse rauf und runter schicken wird. Bleibt also nach wie vor spannend.Schönen Tag allerseitsTimburg