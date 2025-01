First Helium erhält Genehmigung für die zweite von zwei Bohrungen, die auf Leduc-Leichtöl in Worsley abzielen

Calgary, Alberta, 9. Januar 2025 / IRW-Press / First Helium Inc. („First Helium“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HELI) (OTCQB: FHELF) (FWB: 2MC) gab heute den Erhalt der behördlichen Lizenzgenehmigung für die Fortsetzung der Bohrarbeiten an seinem bedeutenden Explorationsstandort 7-15 bekannt, sowie an dem bereits zuvor genehmigten, bewährten, unerschlossenen Standort 7-30 („PUD“), dem von Sproule Associates Limited („Sproule“)1, dem unabhängigen Gutachter des Unternehmens, nachgewiesene und wahrscheinliche unerschlossene Reserven von 196.700 Barrel2 zugewiesen wurden. Das Unternehmen bemüht sich um die Sicherung der Bohr- und Nebendienstleistungen, um beide Bohrungen nacheinander und kostengünstig niederzubringen. Zur Vorbereitung hat das Unternehmen mit dem Bau des Bohrstandorts 7-30 begonnen.

„Da wir jetzt die Bohrlizenz für den Standort 7-15 in der Hand haben, bemühen wir uns um die erforderlichen Dienstleistungen, die für das Niederbringen sowohl unserer PUD-Bohrung 7-30 als auch für Bohrungen auf unserer bedeutenden Leduc-Anomalie 7-15 erforderlich sind. Diese ist laut seismischer Messung etwa fünfmal so groß wie die Fläche unserer erfolgreichen Entdeckung der Leichtöllagerstätte 1-30“, sagte Ed Bereznicki, President und CEO von First Helium. „Bei Erfolg würde das kombinierte Ölpotenzial dieser beiden Förderbetriebe einen sofortigen Cashflow und einen bedeutenden kurzfristigen Wertzuwachs für unsere Aktionäre bedeuten. Es würde auch die Voraussetzungen für Bohrungen auf zehn weiteren, äußerst vielversprechenden Bohrstandorten mit geringerem Risiko schaffen“, fügte Herr Bereznicki hinzu.

Nachfolgebohrungen – 10 zusätzliche Ziele mittels firmeneigener 3D-Seismikdaten identifiziert

Das Unternehmen hat mithilfe derselben Interpretation seiner firmeneigenen 3D-Seismikdaten, die auch die Ziele 7-30 und 7-15 identifiziert haben, 10 weitere primäre Leduc-Standorte identifiziert (siehe Abbildung 1). Ein Erfolg des aktuellen Bohrprogramms würde das Risiko dieser Standorte für die anschließende Erschließung sofort verringern.

Jeder der 10 Leduc-Bohrstandorte hat auch das Potenzial, auf eine oder mehrere von bis zu sechs zusätzlichen, in geringerer Tiefe liegenden Formationen/Zonen zu stoßen, die in der Vergangenheit nachweislich Öl und heliumangereichertes Erdgas entlang des Peace River Arch bei Worsley gefördert haben. Das Unternehmen würde versuchen, mittels derselben Bohrung aus diesen potenziell wirtschaftlichen Zonen zu fördern und/oder zusätzliche Bohrungen niederzubringen, um die Erschließung potenzieller Entdeckungen in einer solchen „näher an der Oberfläche“ liegenden Zone zu beschleunigen, sobald es alle wirtschaftlich möglichen Kohlenwasserstoffe aus einer erfolgreichen Leduc-Bohrung gefördert hat.

