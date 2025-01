HYTN erhält Erstauftrag im Rahmen einer Produktionspartnerschaft mit Branchenführer SNDL

Vancouver, British Columbia – 10. Januar 2025 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC PINK: HYTNF) („HYTN“ oder das „Unternehmen“), ein Pharmaunternehmen, das sich auf die Herstellung von Cannabis in pharmazeutischer Qualität spezialisiert hat, freut sich, den Erhalt der ersten Bestellung im Rahmen von Herstellungs- und Preisvereinbarungen (die Vereinbarungen)) mit der Firma SNDL Inc. (NASDAQ: SNDL) („SNDL“) bekannt zu geben. SNDL zählt zu den größten vertikal integrierten Cannabisunternehmen der Welt. Mit dieser Kooperation unterstreicht das Unternehmen sein Bestreben, seine Präsenz auf regulierte internationale Märkte wie das Vereinigte Königreich, Deutschland und Australien auszuweiten.