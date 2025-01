Trauer um Deutschland und Großbritannien

Hätte es sich um einen Wettbewerb mit versteckter Kamera zwischen Deutschland und Großbritannien gehandelt, würde ich sagen: Kompliment, Doppelsieg! Beide Länder haben es in Rekordgeschwindigkeit geschafft, sich moralisch in Gänze zu ruinieren.

Die Protagonisten auf beiden Seiten haben sich die größten Meriten erworben und das, was die Initiatoren im Sinne hatten, in Rekordgeschwindigkeit erreicht.

Dass Deutschland hinüber ist, erlebe ich ja jeden Tag live. Doch auch mein England der 1970er und 1980er Jahre, das ich so geliebt habe und das damals tatsächlich mein Arkadien gewesen ist, scheint verschwunden zu sein.

Weiß noch jemand, dass der Sommer des Jahres 1967 "Summer of Love" genannt wurde? Damals hat ein extrem merkwürdiges Lied die Herzen der Menschen in Europa erobert, "Excerpt from ´A Teenage Opera`" von Keith West.

Mich hatte es damals genauso gepackt. Und jetzt habe ich das Lied zufällig noch einmal ausgegraben. Bei den Mädchenstimmen in dem Kinderchor sind mir die Tränen gekommen. Weil sie so rührend klingen, weil das alles so unschuldig ist und weil die Probleme damals im Gegensatz zu heute alle noch beherrschbar waren.

Meine heutigen Tränen kommen jedoch aus einem anderen Grund, denn wenn die Mädchen aus dem Chor aus dem Norden kommen und das Lied aus der Jetztzeit stammen würde, gäbe es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das eine oder andere von ihnen bereits vergewaltigt worden wäre.

Es ist unfassbar, was da jetzt in Großbritannien zu Tage tritt. Von Rotherham bis Rochdale wurden Tausende schutzlose Mädchen von genau den Institutionen verraten, die sie eigentlich schützen sollten, schreibt der Mirror. Und jeden Tag werden die Zahlen höher, die herumgereicht wurden. Mittlerweile sind es schon zwischen 250.000 und einer Million.

Ist das nun ein hausgemachtes Problem oder primär eines von islamischen Banden? Ich weiß es nicht. Das Problem besteht ja schon länger, ich denke nur an den Disjockey und BBC Moderator Jimmy Saville. Und dass in den USA 85.000 Einwandererkinder spurlos verschwunden sein sollen, spricht ja für etwas Gruseliges bei allen Angloamerikanern.

Mich erinnert das alles an die "Red Riding"-Trilogie von David Peace mit den Büchern "1974", "1980" und "1983", deren Verfilmungen für mich kaum zu ertragen waren. Und die Gegenwart ist jetzt wohl ein Hunderttausendfaches von Red Riding.

Damals gab es noch kein Migrationsproblem wie heute, doch man musste den Einwanderern später natürlich etwas bieten. Fachkräfte müssen doch auch einmal ausspannen können. Auf die Jungfrauen jedoch bis im Himmel zu warten, das kann ja nun wirklich niemandem zugemutet werden.

Die Polizei und die Verantwortlichen haben alle weggeschaut, weil sie nicht als Rassisten gelten wollten. Diejenigen Leute, die darüber geredet haben, wurden zu Diversity-Trainings geschickt, und Väter, die versuchten, ihre Töchter zu retten, wurden verhaftet.

Was für Dreck am Stecken dort die allerhöchsten Kreise haben müssen, sieht man ja daran, dass das Parlament gerade eben mit der Mehrheit der Roten und der Grünen eine Untersuchung dieser Vorfälle abgelehnt hat.

Jordan Peterson hat den Briten ins Gewissen geredet: Wir alle hoffen und beten, dass Ihr Euch zusammenreißt und wieder Rückgrat zeigt und Euch diesen verdammten psychopathischen Tyrannen und dem woken grünen Mob entgegenstellt.

Und Elon Musk spricht von dem schlimmsten Massenverbrechen gegen das britische Volk aller Zeiten.

Bei uns läuft das alles anders und trotzdem genau gleich. Der Weg in den Faschismus ist überall der gleiche. Die Männer werden eingesperrt und die Mädchen und jungen Frauen en masse vergewaltigt.

Funktionieren kann so etwas aber immer nur, wenn vorher die Wahrheit vergewaltigt worden ist.



Bernd Niquet

berndniquet@t-online.de